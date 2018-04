Ieri pomeriggio tre squadre dei Vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Veduggio per domare un incendio ad una montagna di ramaglie vicino ad un’area agricola.

L’intervento

Le fiamme si sono propagate in poco tempo estendendosi all’intero cumulo di rami secchi in via delle Cascine 3 a Veduggio. Sul posto sono arrivate tre squadre dei Vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare più di 5 ore per spegnerlo. Il funo e l’odore acre si è diffuso subito per tutta l’area circostante mettendo in allarme i residenti.