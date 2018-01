Incendio doloso in via Asiago, a Lentate sul Seveso: date alle fiamme un’ambulanza e l’auto privata di uno dei soci della “Due stelle soccorso”, la cooperativa che si occupa del trasporto di persone ferite, malate e disabili.

In corso le indagini dei Carabinieri sull’incendio

Saranno le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Seregno a fare chiarezza sull’accaduto, anche se non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. A essere prese di mira, una delle ambulanze utilizzate dall’organizzazione con sede a Copreno e la “Fiat Panda” di uno dei soci, parcheggiate in via Asiago, a pochi metri di distanza l’una dall’altra. Tra i due mezzi dati alle fiamme c’era una “Citroen”, rimasta intoccata. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lazzate e Seregno, che hanno scongiurato il rischio che le fiamme si propagassero ad altri veicoli. Sono accorsi anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e avviato gli accertamenti del caso.

Il presidente: “Tanti danni, ma non ci fermiamo”

“Qualcuno ha sparso la benzina sull’ambulanza e sulla vettura, poi ha acceso il fuoco”, dichiara amareggiato il presidente della “Due Stelle soccorso” Emanuele Petracca, che aggiunge: Il valore complessivo dei danni, tra ambulanza e auto, si aggira sulle 27mila euro. Ma di certo non ci fermiamo. Non abbiamo potuto far altro che sporgere denuncia ai Carabinieri, speriamo che venga individuato il responsabile”.

SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA MARTEDI’ 2 GENNAIO 2018