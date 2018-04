Incendio in pizzeria a Giussano. Brucia il forno a legna.

Nella notte

Incendio in pizzeria a Giussano. Brucia il forno a legna del ristorante pizzeria in via Cavera. Pompieri al lavoro per diverse ore, dalle 2 alle 5 del mattino. Da quanto è stato possibile ricostruire sembrerebbe che il rogo si sia sprigionato dal forno a legna della pizzeria Via Cavera 35, per cause ancora da accertare. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Seregno e Carate. L’incendio si è sviluppato con grande rapidità e ha provocato un forte fumo che ha invaso tutto il locale, che si trova al piano terra di una palazzina, ma ha provocato anche qualche danno e disagio agli appartamenti ai piani superiori. Per precauzione, il palazzo è stato evacuato, durante tutte le operazioni di intervento dei pompieri. I residenti sono poi rientrati nei loro appartamenti quando l’incendio è stato domato.