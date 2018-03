Esplosione a Seregno in fiamme una carrozzeria. L’incendio è scoppiato dopo le 20 all’interno del capannone di una carrozzeria all’incrocio tra via Ripamonti e via Pacini. Sul posto 14 mezzi dei Vigili del Fuoco, ambulanze e Carabinieri.

AGGIORNAMENTO DELLE 22.00

L’incendio è divampato all’interno del capannone poco dopo le 20. Sul posto sono intervenuti 14 mezzi dei pompieri provenienti da Monza, Seregno, Desio, Carate, Lissone e Milano. Tra questi anche due autoscale per raggiungere dall’alto il capannone che si trova al centro di in comparto artigianale. Le fiamme hanno interessato anche il negozio di arredamenti accanto. Presenti a scopo precauzionale la croce rossa di Desio e l’automedica: sembra infatti che un addetto della carrozzeria sia riuscito in tempo a portare fuori dalla capannone un automezzo del soccorso stradale, pochi minuti prima che venisse investito completamente dalle fiamme. Il conducente del mezzo sarebbe stato visitato dai paramedici, ma non avrebbe riportato conseguenze. Solo un grande spavento.

Sul luogo dell’incendio anche i Carabinieri di Seregno per ricostruire quanto accaduto e cercare di capire cosa abbia innescato il violento incendio.

Ecco i video dei Vigili del Fuoco sul posto (Video Daniele Bennati)

Le foto (Daniele Bennati e Andrea Guazzoni)