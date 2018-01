Incendio tetto a Cesano: la causa, ancora una volta la canna fumaria.

Incendio tetto in via Grigna

Due autopompe, un’autoscala, il nucleo staff da Milano col carro soccorso e un’unità del 118 in via precauzionale sono accorsi questa sera in via Grigna a Cesano Maderno.

Sul posto i Vigili del fuoco

Grande spiegamento di forze a causa di un rogo sviluppatosi in una villetta. A prendere fuoco, la fuliggine accumulatasi nel tempo all’interno della canna fumaria.

Situazione sotto controllo

I pompieri hanno monitorato la situazione e domato le fiamme. Tutto sommato contenuti i danni, solo qualche disagio alla circolazione lungo la strada.