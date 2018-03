Incidente a Lentate sul Seveso questa notte.

Incidente a Lentate due feriti

Scontro tra auto questa notte a Lentate Sul Seveso. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la via Nazionale dei Giovi e ha coinvolto due macchine. Ferite, lievemente, due persone: un 23enne e un 68enne. Sul posto la croce rossa di Lentate e i Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Le due persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale di Saronno per accertamenti.