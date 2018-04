Incidente a Macherio. Scontro tra auto.

Oggi pomeriggio

Incidente a Macherio. Scontro tra auto in via Volta, in zona Esselunga. Il sinistro si è verificato oggi pomeriggio, attorno alle 15. Sul posto è subito arrivata una pattuglia di agenti della Polizia locale e due ambulanze, una dell’AvisMeda e una da Biassono. Tre le persone coinvolte, soccorse in codice giallo. Due donne di 19 e 44 anni e un uomo di 52 anni sono stati portati in ospedale.

L’incidente ha creato qualche disagio alla circolazione tanto che il traffico è stato deviato.