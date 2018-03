Nella notte un incidente a Nova Milanese e un’aggressione a Monza.

Incidente fra auto e moto, ferito un 18enne

A Nova Milanese, qualche minuto prima delle 5, collisione fra un’auto e una motocicletta in via Venezia. Nell’impatto, secondo quanto riferito nelle comunicazioni dell’Azienda regionale emergenza urgenza, è rimasto contuso un 18enne. Il giovane è stato soccorso dal personale del “118” dell’Automedica e della Croce Rossa, attivato in codice giallo. Il ragazzo è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale “San Gerardo” di Monza con lo stesso codice di attivazione dei mezzi di soccorso. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi.

A Monza un’aggressione, a Bellusco un’intossicazione etilica

Pochi minuti prima dell’incidente di Nova, in viale Lombardia a Monza, da segnalare l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Biassono per una aggressione, nella quale è rimasta coinvolta una 24enne ma in maniera non grave. E’ stata medicata all’ospedale “San Gerardo” del capoluogo. Poco prima delle 3, a Ronco Briantino, i soccorritori del “118” hanno assistito un ragazzo di 21 per un’intossicazione etilica, in seguito è stato curato all’ospedale di Vimercate. Le sue condizioni non erano preoccupanti.