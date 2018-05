Incidente tra auto e moto alle 14.40 a Meda, in via Indipendenza, ferita una 36enne.

Incidente in via Indipendenza, ferita una 36enne

Lo scontro è avvenuto in prossimità del civico 174, ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale, che in questo momento stanno effettuando i rilievi di rito. Ad avere la peggio una 36enne in sella alla moto.

E’ stata trasferita in codice verde all’ospedale di Desio

I soccorsi sono stati attivati in codice giallo e sul posto è giunta un’ambulanza di Avis Meda. Fortunatamente le condizioni della motociclista si sono rivelate meno gravi del previsto e la donna è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Desio.