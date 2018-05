Incidente auto moto questa mattina poco dopo le 8 nella frazione di Bareggia di Macherio. Coinvolte due persone: una ragazza di 19 anni e un 49enne. Uno dei due trasportato in ospedale in codice verde.

Incidente auto moto: due persone coinvolte

Scontro tra auto e moto questa mattina, venerdì 11 maggio, nella frazione di Bareggia di Macherio. Secondo quanto riportato da Areu l’incidente è avvenuto in via Cardinal Ferrari poco dopo le 8. Due le persone coinvolte: si tratta di una ragazza di 19 anni e di un uomo di 49. Sul posto è arrivata la croce verde di Lissone e i Carabinieri della compagnia di Desio per gli accertamenti sulla dinamica, ancora da chiarire. Una delle due persone coinvolte è stata trasferita in ospedale per accertamenti in codice verde.