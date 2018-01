Notte tranquilla per i soccorritori brianzoli. Non si registra infatti nessun intervento dalla mezzanotte alle prime ore della mattina. Ieri sera invece c’è stato un incidente a Carate e un’aggressione a Varedo.

Incidente a Carate

Incidente ieri sera a Carate Brianza. Erano le 19.16 quando in uno scontro tra due auto sono rimaste coinvolte 5 persone, compresa una ragazzina di 14 anni. Lo scontro è avvenuto in viale Trento e Trieste, lungo la strada che conduce a Besana Brianza. Sul posto i Carabinieri e due ambulanze: i volontari di Meda e la croce bianca di Besana. Due delle persone coinvolte sono rimaste ferite in modo live e sono state accompagnate in ospedale a Desio e Carate. Dopo l’incidente si sono formati lunghi incolonnamenti.

Aggressione a Varedo

Sempre ieri sera intorno alle 22.30 c’è stato un evento violento a Varedo, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione. Coinvolto un uomo di 34 anni che è stato soccorso dalla croce rossa di Varedo e portato al San Gerardo in codice verde. Le sue condizioni sono buone.