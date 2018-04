Ennesimo incidente in Valassina. E’ accaduto intorno alle 17.30 all’altezza del comune di Costa Masnaga e sono tutt’ora in corso le operazioni di soccorso delle persone coinvolte. Due i feriti un 67enne e una persona di 22 anni.

Incidente in Statale 36

Ancora da chiarire le cause del sinistro che fortunatamente, almeno dal punto di vista medico, non dovrebbe aver avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte. I sanitari, stanno infatti procedendo in codice giallo. Toccherà agli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto capire cosa sia esattamente successo. Quel che è certo è che il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto.

Traffico rallentato

Le operazioni di soccorso dei feriti e di messa in sicurezza dell’arteria hanno comprensibilmente provocato code e rallentamenti in direzione sud ovvero verso Milano.