Incidente a Robbiano, frontale tra auto.

Martedì mattina

Incidente a Robbiano, frontale tra auto, all’incrocio tra via Furlanelli e via Monza. Coinvolte due vetture, che si sono scontrate in prossimità del semaforo. Erano da poco passate le 9, quando si è verificato il sinistro nella frazione. Una delle due auto stava per svoltare a sinistra per andare verso Giussano, mentre l’altra auto, sembra provenisse dal centro di Robbiano. Inevitabile l’impatto.

I soccorsi

Sul posto è subito arrivata l’ambulanza e gli agenti della Polizia locale. Ad avere la peggio, seppure, fortunatamente senza grosse conseguenze, la conducente della Matiz, auto che scendeva da Robbiano. Alla sua guida una donna di Verano, di 46 anni, trasportata in codice verde all’ospedale di Carate.