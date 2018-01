Gravissimo incidente nella serata di Santo Stefano intorno alle 22.30 in via San Martino a Paderno Dugnano. Teatro dello scontro, il lungo rettilineo che collega la città a Varedo. Nell’impatto, purtroppo, è deceduto un 29enne di origine moldave residente a Varedo, portato al Niguarda in arresto cardiaco. Drammatiche le foto della scena dello scontro.

Ecco il video delle operazioni di recupero delle auto.