Scontro tra auto a Seregno questa notte. Feriti un 19enne e un 25enne.

Due ragazzi sono rimasti feriti nella notte in uno scontro tra due auto a Seregno. L’incidente è avvenuto in via Parini, intorno alle 2.30. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i volontari di Seregno soccorso, assieme all’automedica, ai Carabinieri della compagnia di Seregno e ai Vigili del fuoco.

Uno dei due giovani è stato soccorso in codice giallo e trasportato al San Gerardo di Monza.