Un incidente stradale e un malore nella notte in Brianza. A Desio un 19enne perde il controllo dell’auto e si ribalta.

Desio: 19enne perde il controllo dell’auto e si ribalta

Due interventi questa notte da parte dei soccorritori di Monza e Brianza, coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Il primo soccorso poco dopo la mezzanotte per un malore a Varedo. A sentirsi male un 51enne in via Gorizia. Sul posto la croce rossa cittadina che dopo le prime cure sul posto ha trasportato l’uomo all’ospedale di Paderno Dugnano. Nessuna grave conseguenza per lui.

A Desio invece poco dopo le 3 si è verificato un incidente. Per cause ancora da accertare un 19enne ha perso il controllo della sua auto che ha sbandato ribaltandosi in via Cesano Maderno. Il ragazzo è stato subito raggiunto dalla croce rossa di Desio arrivata sul posto in codice giallo. Fortunatamente le condizioni del giovane sono apparse subito buone. E’ però stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.