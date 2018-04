Incidente sulla Milano Meda: coinvolto anche un motociclista. Un 40enne è stato portato al San Gerardo in codice giallo

Incidente sulla Milano Meda

Lo scontro è avvenuto poco dopo mezzogiorno all’altezza di Seveso. Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stata con tutta probabilità il centauro. Il 40enne è stato infatti trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

A prestare soccorso sono arrivati tempestivamente i volontari della croce bianca di Cesano Maderno intervenuti assieme all’automedica. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Milano.