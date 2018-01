Non ce l’ha fatta il 50enne che ieri sera è rimasto gravemente ferito in un incidente in Valassina.

Grave incidente in Valassina: morto il 50enne ferito

E’ morto per le gravi lesioni riportate il 50enne rimasto coinvolto ieri sera in un violento incidente in Valassina. L’uomo, G.L. di Veduggio, era stato soccorso poco dopo le 20 sulla SS36 all’altezza di Briosco. Il 50enne stava percorrendo il tratto di strada in direzione Lecco, a bordo della sua Chrysler quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte.

Il 50enne, in arresto cardiaco, è giunto alle 21 al San Gerardo dove purtroppo è spirato alle 21.30.