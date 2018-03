Tre interventi dei soccorritori nella notte in Brianza. A Usmate un infortunio all’interno di un impianto lavorativo mentre a Cesano una brutta caduta per un 55enne. Lieve malore a Seveso.

Infortuni e cadute in Brianza

Nel dettaglio poco dopo la mezzanotte i paramedici dell’Avis Meda sono stati allertati per una caduta di un 55enne a Cesano Maderno. Arrivati sul posto, in via Albano, hanno medicato l’uomo per poi accompagnarlo all’ospedale di Desio, in codice verde, per gli accertamenti del caso.

Intorno all’una a Seveso altro intervento per un malore in strada di un 40enne. L’uomo è stato soccorso dalla croce bianca di Seveso in piazza Mazzini e portato in ospedale per controlli. le sue condizioni sono buone.

Infine segnaliamo un infortunio in un impianto lavorativo di Usmate con Velate. I paramedici della croce rossa di Villasanta sono stati allertati alle 3.40. Giunti sul posto, in via San Giovanni Bosco, hanno accompagnato un 39enne al vicino ospedale di Vimercate, in codice verde.