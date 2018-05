Tre gli interventi della notte da parte dei paramedici, gestiti dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Si tratta di una intossicazione etilica, un malore e un infortunio.

Infortuni e intossicazioni nella notte

Infortuni, intossicazioni e malori questa notte in Brianza. A Seveso soccorso un 23enne che poco dopo la mezzanotte, mentre si trovava in via Robinie, si è infortunato per cause ancora da accertare. L’ambulanza cittadina è arrivata sul posto e fortunatamente le condizioni del ragazzo sono apparse subito buone. Il 23enne è quindi stato trasferito in codice verde in ospedale a Desio.

Intorno alle 3 a Limbiate è partita la chiamata al numero delle emergenze per un 52enne che si è sentito male in via Lombra. Questa volta sul posto sono arrivati i volontari della croce rossa. Dopo i primi accertamenti medici l’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese per ulteriori accertamenti.

Infine alle 4.30 di questa mattina a Monza, in via D’Annunzio, è stata soccorsa una 28enne. A causa del troppo alcol la ragazza ha iniziato a non sentirsi bene ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. I volontari della croce rossa l’hanno portata all’ospedale di Sesto. Le sue condizioni non sono gravi.