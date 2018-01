Infortunio sul lavoro in una ditta di via Grado a Meda, il titolare ha perso una falange.

Il titolare stava lavorando con la sega circolare

In base a quanto ricostruito, il titolare dell’azienda specializzata nella produzione di mobili, D.L., stava lavorando dei pezzi alla sega circolare quando si è tagliato la falange del mignolo della mano destra.

Sul luogo dell’infortunio la Polizia locale e l’ambulanza

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale, per i rilievi di rito, oltre ai soccorritori del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito il 68enne in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato sottoposto a un intervento.

In corso gli accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro

In via Grado sono intervenuti anche gli organi competenti per effettuare gli accertamenti del caso sul rispetto delle norme in materia di sicurezza e sulla strumentazione presente.