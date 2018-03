Infortunio al centro sportivo per un 19enne. Il ragazzo soccorso a Desio in via Agnesi.

Infortunio al centro sportivo per un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso nell’impianto sportivo di via Agnesi a Desio. Il 118 è stato allertato verso mezzanotte e sul posto sono arrivati subito i paramedici della croce rossa di Desio. Fortunatamente nulla di grave per il giovane che è stato medicato sul posto e trasportato in codice verde all’ospedale cittadino, per ulteriori accertamenti.