Infortunio sul lavoro questa mattina a Seregno. Una giovane dipendente di un supermercato in via delle Nazioni Unite è stata soccorsa in codice giallo e trasportata in ospedale.

Infortunio sul lavoro per una 21enne

Una giovane dipendente di un supermercato di via delle Nazioni Unite a Seregno è stata soccorsa questa mattina, giovedì 3 maggio, intorno alle 10 a seguito di un infortunio. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la ragazza stesse lavorando al compattatore della carta in magazzino, quando per cause ancora da accertare, si sarebbe ferita ad una mano.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, l’ambulanza di Seregno e l’automedica e la Polizia locale. La giovane, dopo le prime cure sul posto, è stata trasferita in ospedale in codice giallo.