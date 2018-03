Due intossicazioni e un evento violento in Brianza questa notte. Ecco dove sono intervenuti i soccorritori.

Intossicazioni e aggressioni in Brianza

Due intossicazioni etiliche questa notte in Brianza. Il primo intervento dei soccorritori a Nova Milanese dove a causa del troppo alcol un 15enne si è sentito male. I paramedici della croce rossa di Muggiò sono arrivati in via Nenni poco dopo la mezzanotte in codice giallo. Fortunatamente in ragazzino si è ripreso subito ma è stato trasportato in ospedale a Desio per accertamenti.

Altra intossicazione etilica a Desio dove un 65enne si è sentito male alle 3 della notte appena trascorsa in via Lampugnani. I volontari della croce rossa di Desio, intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure al 65enne per poi trasferirlo in ospedale a Desio.

Tra gli interventi della notte segnaliamo anche il soccorso di una donna di 36 anni a Lissone a seguito di un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenze urgenze, come aggressione. Il fatto intorno alle 4 in via Guarenti. Sul posto oltre alla croce rossa di Muggiò anche i Carabinieri della compagnia di Desio per ricostruire quanto accaduto. La 36enne è stata portata al San Gerardo in codice verde.