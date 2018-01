Investiti dei pedoni, feriti due bambini.

Feriti due bambini

Pauroso incidente poche ore fa a Biassono. Quattro persone sono rimaste ferite in via Trento e Trieste. L’incidente è accaduto poco dopo le 19 all’altezza del civico 100.

I coinvolti nell’investimento

Quattro persone sono finite in ospedale. Due uomini di 34 e 25 anni e due bambini di 6 e 3 anni. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di rito.

I soccorsi

Una volta dato l’allarme, sono arrivate due ambulanze. La Croce bianca di Carugate e la Croce rossa di Brugherio. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per essere sottoposti ad accertamenti. Seguono aggiornamenti.