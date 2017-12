A Seregno ladri in casa del campione di biliardo Massimo Caria.

Ladri in casa del campione biliardo Massimo Caria (nella foto) a Seregno, in zona Santa Valeria. Amara sorpresa nei giorni scorsi per il seregnese fresco di medaglia d’argento al torneo “I principi del biliardo”: rientrato intorno alle 19.30 nella sua abitazione all’angolo tra via Gorizia e via Luini, il campione ha notato le luci accese e le finestre aperte.

I ladri sono scappati da casa al suo rientro

«Non appena sono entrato i furfanti se la sono data a gambe levate, scappando da dove si erano intrufolati – racconta Massimo Caria – Evidentemente non erano in azione da molto, perché hanno fatto in tempo a mettere sottosopra soltanto le camere, prima di essere interrotti dal mio arrivo».

Nella refurtiva persino i cioccolatini

Il ladri in casa di Massimo Caria a Santa Valeria sono scappati con qualche centinaia di euro, un orologio d’oro, un paio di bottiglie di vino e addirittura con i cioccolatini del calendario dell’Avvento. “Sono rimasto stupito quando mi sono accorto che hanno arraffato anche le pile del telecomando” conclude con amarezza Massimo Caria dopo l’intrusione dei ladri in casa.