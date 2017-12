Ladri scatenati, svaligiati tre appartamenti a Sovico.

Ladri scatenati a Sovico

Raffica di furti ieri sera (venerdì) all’imbrunire. Poco prima delle 18 sono stati svaligiati tre appartamenti in via Vittorio Veneto, a Sovico, verso la provinciale e tutti nella stessa palazzina. A segnalarlo sui social network è il presidente della Pro Loco, Corrado Villa, che mette in guardia i cittadini.

Locali a soqquadro

I malviventi hanno messo a soqquadro i locali nella speranza di trovare soldi e oggetti preziosi. Fortunatamente i proprietari non era in casa al momento del colpo. La notizia è apparsa sulla pagina Facebook del gruppo “Sei di Sovico se…” dove qualcuno ha riproposto l’idea delle ronde. “Sono stanco di sentire che ogni giorno ci sono furti, io avevo fatto la mia proposta di fare delle ronde” si legge.

Furti anche in via Matteotti

Ignoti hanno tentato il colpo anche in via Matteotti. In un’abitazione hanno rotto la persiana ma non sono riusciti a entrare. E’ andata peggio ai proprietari di una villetta vicina dove sono riusciti a mettere a segno un furto. E nella stessa giornata ci hanno provato anche in via Torricelli.