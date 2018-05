L’auto finisce contro un ostacolo: feriti due ragazzi di 22 e 24 anni. E’ accaduto nella notte ad Albiate. I due giovanissimi portati in ospedale in codice giallo.

L’auto finisce contro un ostacolo: due giovani in ospedale

La chiamata al numero delle emergenze è partita alle 4.16. La Croce rossa di Desio, la Croce bianca di Biassono e l’automedica sono partite alla volta di via Montello, ad Albiate, dove poco prima due giovani di 22 e 24 anni, a bordo di un’auto, sono finiti contro un ostacolo. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire: quel che è certo è che i due ragazzi sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati uno all’ospedale San Gerardo e l’altro in quello di Desio, per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno e i Vigili del fuoco di Monza.

Intossicazione da sostanze pericolose

Sempre nella notte, intorno alle 5, un uomo di 66 anni è stato soccorso sulla Sp45, Lecco Vimercate per una intossicazione da sostanze pericolose. I volontari di Vimercate, intervenuti assieme ai Carabinieri di Monza, hanno trasferito l’uomo in ospedale in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione.