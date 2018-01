Nella sua ditta i Carabinieri hanno scoperto ben 11 lavoratori in nero. Tra questi persino un minorenne e un immigrato clandestino. Non solo ma gli operai , anche se regolarmente assunti, non avrebbero nemmeno potuto lavorare in quel capannone, perché non erano state rilasciate le autorizzazione allo svolgimento dell’attività. Una situazione che è costata davvero cara a un imprenditore brianzolo, con ditta a Monticello Brianza, che è stato denunciato per sfruttamento dei lavoratori che erano persino sottopagati. O non pagati per nulla. Non solo, ma oltre ad essere stato deferito a piede libero, l’imprenditore ha anche ricevuto una maxi multa da ben 450mila euro.

Lavoratori in nero

Ad entrare in azione, il 26 gennaio, sono stati i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco insieme ai militari della Compagnia di Merate. Con tutta probabilità i militari indagavano da tempo sull’imprenditore, titolare di un’azienda di assemblaggio minuterie di Monticello Brianza. Quando sono entrati nell’azienda, la realtà che hanno trovato era forse anche peggiore di quanto si aspettassero. Ben 11 i lavoratori irregolari e tra questi anche un uomo privo del permesso di soggiorno e un ragazzino di neanche 18 anni.

I provvedimenti

L’imprenditore è stato denunciato per violazioni al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Contemporaneamente è stato applicato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. All’imprenditore inoltre sono state e contestate ammende e sanzioni amministrative per 450.000,00 euro.

Lavoratori irregolari e non pagati

E non è finita qui perché l’uomo dovrà anche rispondere di sfruttamento dei lavoratori. Operai sottopagati o addirittura non retribuiti e costretti a lavorare in precarie condizioni igienico-sanitarie.

