Lite tra coniugi a Meda, lui spintona la moglie e la spedisce in ospedale.

Il diverbio è scoppiato in via Lombardia

L’accesa discussione è scoppiata in via Lombardia nella serata di martedì 9 gennaio. Per motivi ancora da chiarire poco prima delle 19 i due avrebbero iniziato a discutere e al termine del litigio l’uomo ha spintonato la consorte, una 19enne. Alla scena hanno assistito anche i famigliari della coppia, che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto Carabinieri e soccorritori

Sul posto sono prontamente accorsi i soccorritori del Comitato locale della Croce rossa di Misinto, che hanno prestato le prime cure alla donna, per poi trasferirla in codice giallo all’ospedale di Desio. Intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti del caso.