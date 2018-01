Malore per una donna di 65 anni a Besana Brianza. La signora probabilmente si trovava all’interno del bar pasticceria quando si è sentita male. E’ grave

Malore per una 65enne a Besana: è grave

Una donna di 65 anni si è sentita male poco dopo le 10 di questa mattina a Besana Brianza, in corrispondenza del semaforo delle cinque strade. La donna si trovava probabilmente all’interno del bar pasticceria di largo Libertà quando ha accusato il malore. Immediato l’intervento del 118 (Avis di Meda). I soccorritori, arrivati sul posto, hanno tempestivamente capito la gravità della situazione. La 65enne sta raggiungendo proprio in questi minuti l’ospedale di Desio in codice rosso.

