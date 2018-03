Malore al supermercato in via Valassina a Seregno, 77enne finisce in ospedale.

Malore all’In’s di via Valassina

E’ successo oggi, giovedì 15 marzo, intorno alle 11, all’In’s di via Valassina. Secondo le prime informazioni un 77enne si è sentito male mentre stava facendo la spesa insieme alla moglie. La coppia era alla cassa, intenta a riporre i prodotti nel carrello, quando l’uomo ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediatamente il personale del supermercato ha chiamato i soccorsi.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca – delegazione di Bovisio Masciago e un’automedica, allertate in codice rosso. Dopo aver prestato le prime cure all’anziano, lo hanno trasferito all’ospedale di Desio in codice giallo.