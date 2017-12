Una bimba di 2 anni si è sentita male poco fa mentre si trovava in un asilo bilingue di Seregno in via Da Vinci 1.

Malore all’asilo per una bimba di 2 anni

La piccola si è sentita male intorno dopo le 11. Le maestre hanno notato che la bambina nel sonno sudava e aveva degli strani tremori. Hanno così allertato i genitori arrivati sul posto poco dopo. Immediati i soccorsi da parte dei volontari della croce verde di Lissone. Allo Skate Park di Seregno è arrivato anche l’elisoccorso da Milano. La piccola è stata trasferita in ambulanza in codice giallo al Buzzi di Milano.