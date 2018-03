Malore a Cesano per un 62enne. L’episodio in via Parini

Croce bianca di Cesano in azione questa notte poco prima dell’una per un malore di un uomo di 62 anni. L’episodio è avvenuto in via Parini e i paramedici sono arrivati sul posto intorno alle 00.40. Fortunatamente le condizioni del 62enne sono apparse subito buone ma i volontati, a scopo preventivo, hanno accompagnato l’uomo in ospedale a Desio. Dove è arrivato in codice verde intorno alla 1.20.