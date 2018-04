Malore dal parrucchiere questa mattina a Capriano di Briosco. Una 65enne è stata soccorsa all’interno del salone “Valentina Acconciature” di via Trivulzio, nel centro della frazione.

65enne soccorsa per un malore

Erano le 10,45 quando l’ambulanza della Croce verde di Bosisio è arrivata in via Trivulzio. Inizialmente i soccorsi sono stati attivati in codice rosso, poi migliorato in un giallo.

La 65enne è stata trasportata all’ospedale.