Malore questa notte per due 60enni in stazione a Seveso.

Malore per due 60enni in stazione

Due uomini di 60 e di 66 anni sono stati soccorsi questa notte a Seveso per un malore. I soccorsi sono stati allertati intorno alla una: sul posto, in piazza Mazzini, sono arrivati i paramedici della croce bianca di Seveso che hanno prestato le prime cure ai due sessantenni. Fortunatamente per loro nulla di grave ma sono stati accompagnati in via precauzionale all’ospedale di Desio, dove sono arrivati in codice verde poco dopo l’1.30.