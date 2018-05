Malore in moto a Desio, gravissimo un 59enne. E’ stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Malore in moto tra via Guido Rossa e Bernina

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, poco dopo le 15.30 di oggi, domenica 6 maggio, il 59enne si sarebbe sentito male mentre era in sella alla sua moto. Colto da malore, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre si trovava tra via Guido Rossa e via Bernina.

Sul posto ambulanza e automedica

Pare, ma la causa del malore è ancora in fase di accertamento, che sia stato colto da un infarto. Alcuni passanti hanno cercato di rianimarlo, per poi affidarlo alle cure dei soccorritori, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce rossa di Desio e un’automedica. Il centauro è stato trasferito in condizioni disperate in ospedale.