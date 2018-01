Malore in stazione arriva l’elisoccorso per un 18enne.

Malore in stazione

Paura nel pomeriggio in stazione a Triuggio. Un 18enne ha avuto un malore poco prima delle 15. Immediato l’intervento della Polizia locale. Gli agenti, accorsi sul posto, hanno contattato i soccorritori del 118. Ma le condizioni del ragazzo sembravano più gravi del previsto.

Elisoccorso

Il giovane, allora, è stato trasportato dalla stazione di via Alighieri al piazzale in via Carlo Porta, non molto distante. E’ stato scelto quello spiazzo per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso. Ma all’arrivo dell’ambulanza, le condizioni di salute del giovane si sono stabilizzate. E il trasporto in elicottero non è stato necessario.