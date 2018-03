Due interventi nella notte da parte dei soccorritori brianzoli. I paramedici del 118 sono intervenuti per due malori in strada a Cesano e a Monza.

Malore in strada a Cesano e a Monza

La prima chiamata è arrivata poco dopo la mezzanotte per un 47enne che si è sentito male all’interno di un locale pubblico di via Pacinotti. Sul posto la croce bianca di Biassono. Al suo arrivo il personale del 118 ha prestato le prime cure al paziente che per fortuna era in buone condizioni generali. E’ stato comunque trasportato in codice verde al San Gerardo di Monza per accertamenti.

Il secondo intervento della notte a Cesano Maderno, sempre per un malore. Questa volta si è trattato di un 39enne che si è sentito male per strada, in via Fiume. I paramedici della croce bianca di Cesano sono arrivati sul posto intorno a mezzanotte e mezza. L’uomo è stato accompagnato in ospedale a Desio in codice verde.