Malore in strada per un 17enne a Nova Milanese. E’ successo questa notte in via Garbaldi.

Malore in strada per un 17enne

Un giovane di 17 anni si è sentito male poco dopo la mezzanotte a Nova Milanese. Il ragazzo è stato soccorso dalla croce rossa di Cinisello in via Garbaldi. Le sue condizioni, fortunatamente sono apparse subito buone ma i volontari hanno comunque deciso di trasportarlo all’ospedale di Desio per gli accertamenti. Il giovane è arrivato in ospedale intorno all’una in codice verde.