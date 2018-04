Malore in strada per un 28enne a Monza. Si è sentito male in Pietro Metastasio.

Malore in strada per un 28enne a Monza

I volontari della Croce rossa di Villasanta questa notte hanno soccorso un 28enne che si è sentito male per strada a Monza. La chiamata ai soccorritori è partita intorno alle 3.30 mentre il ragazzo si trovava in via Metastasio. Arrivati sul posto i paramedici hanno fortunatamente potuto constatare che le condizioni del 28enne erano buone ma hanno comunque deciso di trasportarlo in ospedale per accertamenti. E’ stato così trasferito al Policlinico di Monza dove è arrivato pochi minuti dopo le 4 in codice verde. Sono stati invece portati al Pronto soccorso dell’ospedale di Carate il 21enne e il 35enne che si sono sentiti male, rispettivamente a Meda in via Cialdini e a Seregno in via San Vitale, poco dopo la mezzanotte. Entrambi sono stati soccorsi in codice verde, il meno critico della scala dell’emergenza-urgenza.

Intossicazione etilica per un 20enne

Negli stessi minuti in cui un equipaggio della Croce rossa di Villasanta soccorreva il 28enne in via Metastasio, un’ambulanza della Croce rossa trasportava all’ospedale al San Gerardo di Monza un ventenne che si era sentito male, sempre a Monza, ma in piazza Giosuè Carducci. Troppo alcol la causa del malore che ha richiesto l’intevento dei soccorritori. Fortunatamente in ragazzino si è ripreso subito. E’ stato trasportato comunque in ospedale per accertamenti.