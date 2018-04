Malore in strada per un 47enne a Varedo. L’uomo è sentito male in via Como

I volontari della croce bianca di Cesano questa notte hanno soccorso un 47enne che si è sentito male per strada a Varedo. La chiamata ai soccorritori intorno alla 1.20 mentre l’uomo si trovava lungo via Como. Arrivati sul posto i paramedici hanno fortunatamente potuto constatare che le condizioni del 47enne erano buone ma hanno comunque deciso di trasportarlo in ospedale per accertamenti. E’ stato così trasferito nel presidio di Garbagnate Milanese dove è arrivato intorno alle 2 in codice verde.