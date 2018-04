Lieve malore per un’anziana di 80 anni. E’ accaduto questa notte a Lentate sul Seveso. Lieve malore per un’anziana

La signora, 80 anni, si è sentita male poco dopo le due di questa notte in piazza San Vito. Allertati i soccorsi, è arrivata sul posto la Croce rossa di Lentate. Fortunatamente le condizioni della donna sono apparse subito buone: i paramedici hanno comunque deciso di trasportarla in ospedale a Desio per ulteriori accertamenti. Ospedale dove l’80enne è arrivata poco prima delle tre.