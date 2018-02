E’ un giornalista di Sky l’uomo colto da malore in palestra a Carate Brianza.

Malore in palestra, grave giornalista Sky

Si trova ricoverato in gravissime condizioni il 38enne colto da malore questa mattina in palestra a Carate Brianza. L’uomo, 38 anni, lavora come giornalista dell’emittente Sky Tg, è stato trasportato all’ospedale di Monza. Il malore lo ha colto mentre si stava allenando nella frequentatissima palestra Extreme Fitness di via Volta, un autentico tempio e punto di riferimento per gli appassionati di culturismo e centro di eccellenza internazionale per quanto riguarda Fitness e Bodybuilding.

Immediati i soccorsi

Immediati i soccorsi prestati al giovane giornalista, classe 1979 e residente a Milano. Trasportato d’urgenza al San Gerardo, è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni restano tuttora critiche.