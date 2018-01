Un ragazzo di 30 anni ha avuto un malore in via Europa Unita

Malore a Seveso

Malore questa notte a Seveso, in via Europa Unita. Un ragazzo di 30 anni si è sentito male alle 4.27 della notte appena trascorsa e si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Sul posto la croce bianca cittadina che dopo aver prestato le prime cure al giovane l’ha trasportato in ospedale a Desio per accertamenti. Nulla di grave fortunatamente.