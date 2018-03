Malore per un 21enne a Desio. Il ragazzo è stato portato all’ospedale di Desio in codice verde

Malore questa notte per un ragazzo di 21 anni. Il giovane si è sentito male in strada in via Sauro a Desio. I soccorsi – volontari di Seregno – sono arrivati poco dopo la mezzanotte. Dopo le prime cure sul posto il giovane è stato portato in codice verde all’ospedale di Desio per accertamenti.