Una 61enne colpita da malore in strada a Seveso e un incidente, fortunatamente senza feriti, ad Albiate. Ecco dove sono intervenuti i soccorritori nella notte.

Malori e incidenti stradali nella notte

Incidente stradale nella notte appena trascorsa ad Albiate. Un giovane di 23 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura su cui stava viaggiando. La sua auto si è ribaltata all’altezza di via Cesare Battisti. Sul posto, intorno alle 4, sono intervenuti i volontari della croce rossa di Desio, assieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente, secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, per il ragazzo non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altro intervento a Seveso, questa volta dei soccorritori della croce bianca cittadina che intorno alle 4.30 sono stati allertati per un malore in via Rovigo. A sentirsi male una donna di 61 anni. Dopo le prime cure sul posto, la signora è stata portata all’ospedale di Desio per accertamenti in codice verde.