Malore per un 47enne a Giussano e per un 22enne a Monza dove è stata soccorsa anche una 37enne per intossicazione etilica.

Malori e intossicazioni nella notte

Sono tre gli interventi effettuati questa notte dai volontari brianzoli, coordinati dall’Agenzia regionale Emergenza Urgenza. Il primo poco prima della una dove in via Cattaneo a Monza una 37enne si è sentita male a causa del troppo alcol. La croce bianca di Biassono, intervenuta sul posto, ha prestato le prime cure alla donna che è stata poi trasportata al San Gerardo in codice verde.

Poco dopo, sempre a Monza, ma in via Arosio un 22enne ha accusato un malore. Sono intervenuti i volontari della Croce rossa. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il 22enne che è stato portato al Policlinico in codice verde.

Più serie le condizioni di un 47enne che intorno alle 2 di notte è stato soccorso a Giussano, in via d’Azeglio. Sul posto la croce bianca cittadina. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Desio in codice giallo per accertamenti.