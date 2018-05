Tre persone soccorse questa notte colpite da malori in strada. Due fortunatamente in codice verde. Una 67enne portata in ospedale in codice giallo.

Malori in strada a Monza e a Seveso

Sono tre gli interventi effettuati nella notte in Brianza dai volontari del soccorso. Intorno alla 1.20 i paramedici della croce rossa di Monza e Brianza si sono portati in via Duse per un malore di un uomo di 45 anni. Fortunatamente nulla di preoccupante ma il 45enne è stato caricato sull’ambulanza e trasportato al San Gerardo per accertamenti.

Alle prime luci dell’alba un atro malore sempre a Monza. Soccorsa una 67enne che si è sentita male in strada in viale Campania. Sul posto sempre la croce rossa che dopo le prime cure ha trasportato la signora in codice giallo al San Gerardo.

Infine poco prima delle 7 una ragazza di 34 anni ha accusato un malore in stazione a Seveso. La 34enne è stata soccorsa dalla croce bianca di Seveso e sta per raggiungere l’ospedale, fortunatamente in codice verde.