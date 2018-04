Molti gli interventi di soccorso questa notte in Brianza. Tra questi segnaliamo diversi malori, intossicazioni e incidenti.

Malori, intossicazioni e incidenti in Brianza

Tre malori nella notte appena trascorsa in Brianza. Secondo quanto riportato dal sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza il primo a sentirsi male è stato un 27enne, intorno a mezzanotte e mezza in via Boito a Monza. Soccorso dai volontari della croce rossa è stato trasportato in buone condizioni all’ospedale San Gerardo. Nessun trasporto invece per un a 26enne che ha accusato un malore poco dopo le 3 di questa notte in via Circonvallazione a Varedo. Fortunatamente si è ripresa poco dopo l’arrivo dei paramedici.

Un altro ragazzo, di 28 anni, ha accusato un malore alle prime luci dell’alba in Largo Mazzini a Monza. I volontari in questo caso hanno preferito accompagnarlo al Policlinico per accertamenti.

Nella notte è avvenuto anche un incidente stradale. Si tratta di un’auto che è finita fuori strada a Lesmo, in via Marconi. L’incidente è avvenuto alle 4.55. Sul posto i volontari della croce rossa di Villasanta oltre ai Carabinieri, gruppo compagnie di Monza. Il giovane fortunatamente sta è in buone condizioni.

Infine segnaliamo un soccorso per intossicazione etilica: coinvolto un giovane di 25 anni che a causa del troppo alcol si è sentito male a Carnate, in via Gargantini. Anche lui è finito in ospedale in codice verde, per gli accertamenti del caso.